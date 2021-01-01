|Date
|Location
|3/4 Time
|5/6 Time
|9-6
|@ SWH
|Meade 1 – 10:30 & 12:45
Meade 2 – 11:15 & 1:30
|Meade 1 – 10:30 & 12:45
Meade 2 – 11:15 & 1:30
Meade 3 – 12:00 & 2:15
|9-13
|@ SWG
|Meade 1 – 11:15 & 12:45
Meade 2 – 9:45 & 12:00
|Meade 1 – 9:00 & 11:15
Meade 2 – 9:45 & 12:00
Meade 3 – 10:30 & 12:45
|9-20
|@ Satanta
|Meade 1 – 9:00 & 11:15
Meade 2 – 9:45 & 12:45
|Meade 1 – 9:00 & 11:15
Meade 2 – 9:45 & 12:00
Meade 3 – 10:30 & 12:45
|9-27
|@ Home
|Meade 1 – 9:00 & 12:00
Meade 2 – 11:15 & 12:45
|Meade 1 – 9:00 & 11:15
Meade 2 – 9:45 & 12:00
Meade 3 – 10:30 & 12:00
|10-4
|@ Cimarron
|Meade 1 – 9:00 & 12:45
Meade 2 – 9:45 & 1:30
|Meade 1 – 9:00 & 12:45
Meade 2 – 9:45 & 1:30
Meade 3 – 10:30 & 2:15
|10-12
|League Tourney
|TBA